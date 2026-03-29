Дадонов забросил первую шайбу за «Нью-Джерси»

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. «Нью-Джерси» проиграл «Каролине» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За «Каролину» голы забили Николай Элерс (31-я минута), Джейсон Блейк (34), Джордан Стаал (36), Шейн Гостисбер (56) и Сет Джарвис (58). У «Нью-Джерси» шайбы на счету Тимо Майера (18) и Евгения Дадонова (60). Российский защитник «Каролины» Александр Никишин сделал результативную передачу.
Дадонов забросил первую шайбу в составе «Нью-Джерси». За команду нападающий выступает с начала сезона. На счету россиянина 20 матчей в текущем регулярном чемпионате, до этого он не отмечался результатными действиям за клуб.
«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, «Нью-Джерси» занимает седьмое место. Команды набрали 98 и 76 очков соответственно по итогам 72 проведенных матчей. В следующей игре «Каролина» в ночь на 30 марта по московскому времени примет «Монреаль», «Нью-Джерси» в этот же день сыграет дома против «Чикаго».
Ранее ТАСС сообщал, что гол Кирилла Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Бостону».