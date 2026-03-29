Противопаводковые работы продолжаются в СКО

«В работах задействованы военнослужащие и специальная техника воинской части 28237 имени Бауыржана Момышулы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, проводятся работы по укреплению защитных сооружений и снижению рисков подтопления.
Отмечается, что специалисты наполняют мешки инертными материалами, укладывают полипропиленовые покрытия, укрепляют дамбы и расчищают дороги.
Сообщается, что мероприятия направлены на повышение устойчивости защитных сооружений и подготовку населенных пунктов к паводковому периоду.