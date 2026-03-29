Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Прокофьев предупредил о штрафах за перевозку саженцев на крыше машины

Размер наказания составляет 500 рублей, сообщил заместитель председателя МКА «Центрюрсервис».

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Перевозка в багажнике на крыше автомобиля выступающих лодок, труб, саженцев может грозить водителю штрафом в размере 500 рублей или предупреждением. Об этом сообщил ТАСС адвокат, заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

«Сам по себе багажник, пустой, не является нарушением. Но если груз на нем (доски, трубы, лодка, крупный бокс, саженцы) выступает, то это будет являться нарушением», — сказал он.

Адвокат добавил, что ответственность в данном случае будет наступать по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ. «Предусматривается за данное правонарушение штраф (500 рублей) или предупреждение», — уточнил юрист.