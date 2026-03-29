Адвокат Прокофьев предупредил о штрафах за перевозку саженцев на крыше машины

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Перевозка в багажнике на крыше автомобиля выступающих лодок, труб, саженцев может грозить водителю штрафом в размере 500 рублей или предупреждением. Об этом сообщил ТАСС адвокат, заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
«Сам по себе багажник, пустой, не является нарушением. Но если груз на нем (доски, трубы, лодка, крупный бокс, саженцы) выступает, то это будет являться нарушением», — сказал он.
Адвокат добавил, что ответственность в данном случае будет наступать по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ. «Предусматривается за данное правонарушение штраф (500 рублей) или предупреждение», — уточнил юрист.