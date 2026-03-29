Дубль Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. «Сан-Хосе» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Игорь Чернышов (18-я и 59-я минуты) и Маклин Селебрини (41). В составе проигравших голы забили Дентон Матейчук (1) и Коул Силлинджер (33). Российские защитники Иван Проворов и Дмитрий Орлов, выступающие за «Коламбус» и «Сан-Хосе» соответственно, записали на свой счет по результативному пасу.
Чернышова по итогам встречи признали первой звездой. На счету российского нападающего, который в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ, теперь 14 очков (5 голов + 9 передач) в 19 матчах.
«Коламбус» занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 87 очков после 73 матчей. «Сан-Хосе» располагается на 6-й позиции Тихоокеанского дивизиона с 73 очками по итогам 71 игры. В следующем матче «Коламбус» в ночь на 30 марта по московскому времени примет «Бостон», «Сан-Хосе» днем позднее сыграет дома против «Сент-Луиса».
Ранее ТАСС сообщал, что Евгений Дадонов забросил первую шайбу за «Нью-Джерси».