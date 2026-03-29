Март напоследок покажет в Хабаровском крае свой необычный норов

Март прощается с нами не очень тепло. Так, 30 марта, в понедельник по всему краю пройдут осадки в виде дождя, а на севере — дождя и мокрого снега. Температуры тоже не обещают быть высокими, а значит пока рано переходить на облегченный весенний вариант в одежде. И обязательно стоит носить с собой зонт!
Кое- где еще не растаял снег, а домой уже начинают возвращаться перелетные птицы. Первыми летят в родные края серые цапли и обыкновенные кряквы, за ними потянутся и все остальные.
Теплее всего в понедельник будет на юге, в Бикине и Вяземском днем воздух прогреется до +10…+12, ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, сообщат ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. И при этом синоптики обещают сильный ветер 15−20 метров в секунду.
Такой же порывистый ветер ожидается и в Троицком, там днем +6…+8 градусов, на рассвете +1…+3 градуса. Ветрено и в Советской Гавани, в полдень столбики термометров поднимутся до отметки +3…+5, на рассвете −1…-3 градуса. В Комсомольске-на-Амуре днем +4…+6, ночью от 0 до −2 градусов.
В Охотске и Чумикане днем от 0 до +2, ночью −3…-5 градусов. В Николаевске-на-Амуре и селе имени Полины Осипенко в светлое время суток +1…+3, ночью-2…-4 градуса. В Чегдомыне в полдень воздух прогреется до +4…+6, ночью столбики термометров опустятся до −2…-4 градусов.
В Хабаровске 30 марта днем +6…+8, ночью +1…+3 градуса, сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. Пройдет, как и всюду, дождь.
Православные верующие 30 марта чтут Алексея, человека Божия. Согласно народным приметам, на Алексея Теплого нужно завершить все старые дела. Оно и понятно, завершается месяц, а потому следует сделать все, что намечено. И с легким сердцем начинать апрель.
Наши предки в этот день собирали березовый сок. В старину его пили как в чистом виде, так и делали из него сбитень, приготовленный на основе трав, сушеных фруктов, ягод и меда. Напиток считался целебным. Можно и нам попробовать!