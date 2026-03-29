Адвокаты Oxxxymiron* обжаловали заочный арест музыканта

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Адвокаты признанного иноагентом в РФ музыканта Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) обжаловали решение суда о его заочном аресте, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее рэпер был заочно арестован и переобъявлен в розыск в России.
«Жалобы адвокатов на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу приняты к рассмотрению», — говорится в материалах.
Уточняется, что заседание по рассмотрению жалоб назначено на 1 апреля.
Суд 24 марта признал Федорова* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Музыканта заочно приговорили к 320 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете на два года. Суд установил, что Федоров*, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах, но несмотря на это он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без иноагентской плашки.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.