До 15 апреля принимают заявления в красноярские муниципальные лагеря отдыха

Большинство родителей уже думают о том, чем дети будут заниматься летом. Многим хочется, чтобы их чада отвлеклись от гаджетов, научились чему-то полезному и, возможно, нашли новых друзей. Неплохой вариант для осуществления этих планов — отдых в летнем лагере. Как раз сейчас в крае идет второй этап записи в муниципальные лагеря. Путевки со скидкой Несколько тысяч ребят уже получили путевки — первый этап проходил с конца октября по 15 ноября. Сейчас идет второй этап. До 15 апреля родители могут подать в школу, где обучается ребенок, заявления на предоставление путевки. Очередь формируется по дате подачи заявления. Путевка предоставляется ребенку в возрасте от 7 до 18 лет один раз в год. В течение 15 рабочих дней после окончания приема заявлений родителям сообщат о получении документов. По словам руководителя главного управления образования администрации Красноярска Марины Аксеновой, только в столице края в загородных и пришкольных лагерях отдохнут более 30 тысяч детей. Стоимость полной путевки на 21 день составит 40 719 рублей. При этом родителям нужно оплатить лишь 30% от этой суммы — 12 215 рублей 70 копеек. К заявлению прикладываются копии паспорта родителей, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, а также копия свидетельства о регистрации по месту жительства (для детей, не достигших 14-летнего возраста). Есть несколько категорий детей, которым путевки предоставляются бесплатно, — к примеру, из многодетных семей. Бесплатные путевки выдадут и детям, оставшимся без попечения родителей. Для этого опекунам надо обратиться в Красноярский информационно-методический центр на ул. Вавилова, 90. Варианты на выбор Также в этом году будут работать пришкольные лагеря — записываться можно до 15 мая. В администрации Красноярска рассказали, что отдельно планируется, как и в прошлом году, отдых для детей участников СВО: напомним, что в 2025 году подростки ездили в лагерь на берегу Черного моря, в город-курорт Геленджик. Подробности отдыха в этом году появятся позже. Заявки уже принимаются, позвонить можно по телефонам МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска» 226−15−44, 226−15−59. Есть и другие варианты детского отдыха, но уже не такие экономичные. К примеру, известная образовательная организация Красноярска организует тематические смены на базе экокемпинга вблизи города — стоимость за 2 недели больше 70 тысяч рублей. Свои летние программы есть и у организаций, которые обучают языкам, роботоконструированию. Есть и варианты отдыха на Черном море. Но цены там достаточно высокие. К примеру, одна из туркомпаний Красноярска организует отдых в детском лагере Анапы — проезд с сопровождением на поезде с трехразовым питанием чуть менее 40 тысяч рублей и сама путевка на 20 дней — 107 тысяч. Но даже если пока нет средств на такие дорогостоящие путешествия, интересные мероприятия можно посетить и в крае, побывать в музеях, сходить в настоящий поход. Главное — стараться не сидеть в четырех стенах, на такое времяпровождение тратить летние месяцы точно жаль. Путешествия по краю Каждый год агентство по туризму края организует поездки по региону для школьников 5−9-х классов. В этом году познакомиться с достопримечательностями смогут 7,5 тысячи подростков. Маршруты разнообразные — природный парк «Ергаки», Манская петля, Лесосибирский речной порт и другие. Прием заявлений на получение социального сертификата на путешествия номиналом 10 тысяч рублей был на региональном портале «Госуслуги» в начале марта. По отдельным маршрутам надо будет доплатить до восьми тысяч рублей. Все вопросы родители могут задать по телефону 122 (для соединения с оператором нужно сказать: «Школьный туризм»). Кроме этого, в крае действует программа краеведения и социального туризма: отправиться в путешествие за треть стоимости могут несколько категорий — инвалиды, участники СВО и члены их семей, а также школьники. Подробности поездок в этом году можно будет позже уточнить на сайте агентства по туризму края. Для подростков ежегодно работают летние турлагеря от молодежного центра «Центр путешественников», узнать подробности можно в их группе «В контакте».