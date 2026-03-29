Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 29 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 29 марта 2027:

1. Население Молдовы должно быть готово к «апокалиптическим» сценариям: «Люди могут остаться и без света, и без топлива, и без воды, а продукты питания окажутся доступными лишь немногим».

2. На Молдову идет неделя дождей и похолодание: Синоптики выдали неутешительный прогноз погоды.

3. Будем в темноте, но сохраним свое лицо и достоинство: Зачем молдавские власти придумывают сотни отговорок, чтобы не покупать электроэнергию на МГРЭС.

4. Масштабный потоп на улице Албишоара в Кишиневе: Затоплены автомобили и проезжая часть — что случилось.

5. Мы для румын где-то между мелкой школотой и домашним питомцем: Депутат соседней страны назвал молдаван «братьями меньшими».

Молдавский капиталист ради сверхприбылей готов на любую подлость: На АЗС Кишинева в пятницу дизель «внезапно» закончился, чтобы в выходные продать его на лей дороже.

В общем, сегодня, а у нас человек человеку волк, плевать на всех, кроме себя, любимого, а капиталист нынче — гордость нации и государства (далее…).

Как за счёт средств кишинёвцев в Молдове пытаются реабилитировать нацистских преступников: Они пали в 1941—1944 годах — до выхода Румынии из союза с нацистской Германией.

В Кишинёве открыли «Кладбище румынских героев» (далее…).

С приходом весны цены на Центральном рынке Кишинева постепенно падают: Молдавские огурцы уже стоят 65 леев за кило, греческая клубника — 100 леев.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок и узнал, почем нынче самые популярные продукты (далее…).

Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.

Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).