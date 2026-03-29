«Монреаль» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Демидов набрал два очка

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Канады.

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. «Монреаль» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Иван Демидов (12-я минута), Оливер Капанен (24), Коул Кофилд (35) и Алекс Ньюхук (37). У проигравших отличился Закари Л’Эрё (57).

Демидов также сделал результативный пас. Российский нападающий набрал 56 очков (16 голов + 40 передач) и делит первое место в списке лучших бомбардиров среди новичков вместе с канадским форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (22+34) и канадским защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефером (22+34).

«Монреаль» занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 92 очка в 72 матчах. «Нэшвилл» располагается на 5-й позиции Центрального дивизиона с 77 очками после 73 игр. В следующем матче «Монреаль» в ночь на 30 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Каролины», «Нэшвилл» в этот же день встретится на выезде с «Тампой».

Ранее ТАСС сообщал, что дубль Игоря Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Коламбус».

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше