Тихоокеанский государственный университет празднует 68-летие

За эти годы вуз стал родным домом для десятков тысяч студентов и источником смелых идей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 марта, Тихоокеанский государственный университет празднует свой день рождения. За 68 лет своей истории вуз стал для многих не просто местом получения знаний, но и настоящим родным домом, где зарождались смелые идеи и начинался путь к профессиональным успехам. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Университет был основан 29 марта 1958 года как Хабаровский автомобильно-дорожный институт (ХабАДИ) с первым набором в 150 студентов. Уже тогда были заложены традиции, сохраняющиеся до наших дней: ориентация на практику, тесная связь с производством и воспитание лидеров. Первым ректором стал фронтовик Михаил Павлович Даниловский, под чьим руководством в 1962 году институт был преобразован в Хабаровский политехнический институт (ХПИ).

Сегодня ТОГУ — это семь институтов: Политехнический, Институт строительства, архитектуры и дизайна, Юридический, Институт экономики и управления, Институт социально-политических технологий и коммуникаций, Педагогический и Институт лингвистики и межкультурных коммуникаций.

Особая гордость вуза — научные достижения. Ученые университета создают беспилотные системы для борьбы с лесными пожарами и разрабатывают технологии, внедряемые в цехах горнодобывающих предприятий края, оказывая реальную помощь региону. За шесть десятилетий из стен вуза вышли десятки тысяч специалистов, среди которых руководители крупнейших предприятий, известные учёные, государственные деятели и даже космонавт. Их успехи — лучшее подтверждение высокого качества образования.

