Тихоокеанский государственный университет празднует 68-летие

Университет был основан 29 марта 1958 года как Хабаровский автомобильно-дорожный институт (ХабАДИ) с первым набором в 150 студентов. Уже тогда были заложены традиции, сохраняющиеся до наших дней: ориентация на практику, тесная связь с производством и воспитание лидеров. Первым ректором стал фронтовик Михаил Павлович Даниловский, под чьим руководством в 1962 году институт был преобразован в Хабаровский политехнический институт (ХПИ).