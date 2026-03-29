Задоров установил рекорд сезона НХЛ по скорости полета шайбы

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров обновил рекорд сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по скорости полета шайбы.
После броска Задорова в домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:3) скорость шайбы достигла 103,9 мили в час (167,2 км/ч). Россиянин превзошел бросок американского защитника Тайлера Клевена, который он нанес в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:1) 1 февраля. Тогда шайба развилась скорость 103,51 мили в час (166,6 км/).
Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал два очка в матче с «Нэшвиллом».
