Задоров установил рекорд сезона НХЛ по скорости полета шайбы

Шайба после броска российского защитника «Бостона» развила скорость 167,2 км/ч.

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров обновил рекорд сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по скорости полета шайбы.

После броска Задорова в домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:3) скорость шайбы достигла 103,9 мили в час (167,2 км/ч). Россиянин превзошел бросок американского защитника Тайлера Клевена, который он нанес в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:1) 1 февраля. Тогда шайба развилась скорость 103,51 мили в час (166,6 км/).

Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал два очка в матче с «Нэшвиллом».

