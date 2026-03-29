Нуньес: Предотвращенный теракт в Париже мог быть связан с иранским конфликтом

Во Франции допускают связь предотвращенной попытки взрыва около банка в Париже с ближневосточной эскалацией.

Источник: Комсомольская правда

Попытка теракта, предотвращённая правоохранителями во Франции, могла быть связана с ближневосточной ситуацией. Такое заявление сделал глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Речь идёт об инциденте около отделения американского банка Bank of America в Париже. Полицейским удалось предотвратить теракт, при этом один из подозреваемых был задержан, а второй скрылся.

«Да, конечно… Я связываю это с действиями в соседних государствах, которые были успешны и после которых следовали заявления от небольшой группы, которые касались конфликта», — сказал министр в эфире телеканала BFMTV в ответ на соответствующий вопрос.

Тем временем удары по Ирану обернулись протестами и терактами в различных странах. На этом фоне политолог Кошкин предположил, что ненависть к США за-за войны в Иране может объединить миллионы.

В то же время бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс из Университета Антверпена высказал мнение, что президент США Дональд Трамп может проиграть на промежуточных выборах из-за ближневосточного конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше