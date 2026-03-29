Цифровое телевидение отключат в нескольких районах Приангарья до 3 апреля

На сетях РТРС пройдут плановые профилактические работы.

IrkutskMedia, 29 марта. С 30 марта по 3 апреля в Иркутской области пройдут плановые профилактические работы на сетях РТРС. В этот период в населённых пунктах 15 районов региона временно отключат цифровое телевидение. Об этом сообщается на сайте Иркутского регионального радиотелевизионного передающего центра.

30 марта с 11.00 до 17.00 без «цифры» останутся Жигалово и Мамакан.

31 марта отключения в это же время затронут:

  • Большую Речку (Иркутский район);
  • Новостройку (Черемховский район);
  • Укыр (Боханский район);
  • Хогот (Баяндаевский район).

1 апреля цифровое ТВ не будет работать в населенных пунктах Усть-Кутского, Качугского, а также Киренского районов — речь идет о населенных пунктах Казарки (с 10.00 до 16.00), Качуг и Макарово (с 11.00 до 17.00).

2 апреля плановая профилактика на оборудовании оставит без вещания Большой Луг (Иркутский район), Казачинское (Казачинско-Ленский район). Звёздочка (Ангарский городской округ), Кропоткин (Бодайбинский район), Нижнеудинск (Нижнеудинский район), Молька (Усть-Удинский район), Олой (Эхирит-Булагатский район) и Онот (Черемховский район). «Цифра» не будет работать с 11.00 до 17.00.

3 апреля ТВ отключат с 11.00 до 17.00 в поселке Березняки Нижнеилимского района и Манзурка Качугского района.

Уточняется, что все работы носят плановый характер и необходимы для предотвращения возможных неполадок в будущем.