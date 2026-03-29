Из Владивостока в Яньцзи запускают прямой автобус

С 30 марта у жителей и гостей приморской столицы появилась возможность добраться до китайского города Яньцзи на прямом автобусе. Новый маршрут запускают как раз к началу туристического сезона, и это отличная новость для тех, кто привык путешествовать с комфортом без пересадок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В путь отправятся современные и комфортабельные автобусы. Дорога предстоит неблизкая — протяженность маршрута составляет 400 километров. В пути придется провести около 8,5 часа, причем это время уже включает прохождение границы и техническую остановку в городе Хуньчунь.
Цена билета вполне демократичная — 3500 рублей в одну сторону. Приобрести их можно будет как в классических кассах, так и на сайте перевозчика. Прямо сейчас рейс добавляют в систему продаж, так что места можно бронировать заранее.
Работать маршрут будет до конца сентября, и ездить автобусы станут часто — шесть раз в неделю. Расписание составлено с понедельника по субботу. За руль будут садиться как российские, так и китайские водители.