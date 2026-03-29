Полицейские назвали фейком закрытие участкового пункта в ростовском микрорайоне

Жители Донской столицы пожаловались на отсутствие участковых на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице опровергли информацию о закрытии опорного пункта полиции в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Поводом для реагирования послужила публикация в интернете одного из жителей. В ней говорилось, что подразделение на улице Петренко, 16 больше не работает, сотрудники в нем отсутствуют.

— Участковый пункт полиции по данному адресу функционирует в штатном режиме, — возразили в силовом ведомстве. — Граждане могут обращаться в подразделение по вторникам и четвергам с 18 до 19 часов, а также в каждую вторую субботу месяца с 15 до 16 часов.

Правоохранители обратились к жителям с просьбой проверять информацию перед размещением в соцсетях, в том числе, через пресс-службу.

