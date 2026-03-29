До +17, дождь и туман: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 29 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 29 марта будет облачной с прояснениями, не исключено, что сегодня пригодятся зонтики — как в донской столице, так и по области. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 29 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь, утром также возможен туман. Ветер северной четверти разовьет скорость 7 — 12 м/с. В ночь на 30 марта существенных осадков не предвидится: будет облачно с прояснениями, ветер сменит направление на северо-восточное и восточное, а затем — на юго-восточное, ослабев до 6−11 м/с.
В Ростовской области в воскресенье также будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие, а утром и днем в отдельных районах — умеренные дожди, утром местами туман. Ветер северной четверти задует со скоростью 7 — 12 м/с. В ночь на понедельник местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах осядет туман, северо-восточный и восточный ветер сменится на юго-восточный, развив скорость до 6 — 11 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 29 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +15 — +17 градусов. В ночь на 30 марта столбики термометров опустятся до +8 — +10 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +10 до +15 градусов, а местами прогреется до +18 градусов. В ночь на понедельник ожидается от +6 до +11 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
