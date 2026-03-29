Режим повышенной готовности может быть введён в Новосибирске

В Новосибирске планируют ввести режим повышенной готовности на нескольких участках города из-за угрозы подтопления.

Источник: Аргументы и факты

Под особый контроль попадают территория вдоль улицы Ипподромской, прилегающая часть улицы Зыряновской и район площади Инженера Будагова. Проект постановления опубликован на официальном сайте мэрии.

Причиной возможного подтопления власти называют отсутствие системы водоотведения на транспортной развязке мостового перехода через реку Обь.

Муниципальное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» должно подготовить технические решения для ликвидации проблемы. Контроль за выполнением работ возложен на департамент дорожно-благоустроительного комплекса.