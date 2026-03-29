Загрязнение воздуха прогнозируют в пяти городах страны

Синоптики опубликовали сообщение, что 29 марта неблагоприятные метеорологические условия и загрязнение воздуха ожидаются в пяти городах Казахстана.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) — это временное сочетание погодных факторов, таких как штиль, туман, температурная инверсия или слабый ветер, при которых загрязняющие вещества не рассеиваются в атмосфере.
В Бюро национальной статистики сообщили, что в прошлом году предприятия в Казахстане выбросили в атмосферу более 2,2 млн тонн загрязняющих веществ. Также было зафиксировано 26 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха.