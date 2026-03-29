В ТОГУ разрабатывают принципиально новую систему борьбы с лесными пожарами

В Тихоокеанском государственном университете Хабаровские ученые разрабатывают интеллектуальную систему прогнозирования, выявления и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в частности, лесные пожары, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Наш проект — это не новый беспилотник, а целый комплекс технологий: аппаратные решения, системы связи, программное обеспечение, аналитические инструменты и элементы искусственного интеллекта. Пожары происходят не только в тайге: горят поля, сельскохозяйственные угодья, пригородные леса, территории вокруг городов и сел. Наша задача не только защитить лес, но и все природные территории Хабаровского края, — говорит руководитель проекта, директор политехнического института ТОГУ Александр Абузов.
Воспользоваться разрабатываемой учеными ТОГУ системой смогут 40 лесничеств края. Она позволит мониторить ситуацию, анализировать риски пожаров и оперативно на них реагировать.
Уже начато мелкосерийное производство дронов, финальный образец прошел испытания в реальных условиях.
Также создан экспериментальный прототип противопожарного БПЛА, который готовится к полевым испытаниям уже в этом сезоне. Причем, теперь возможна передача данных при отсутствии связи в отдаленных территориях края.
По словам Александра Абузова, в России уже действуют различные системы мониторинга, которые используют МЧС и лесная охрана. Однако их основная функция — обнаружить очаг пожара и передать о нем информацию.
Наши ученые разрабатывают другую модель, которая включает не только мониторинг, но и оперативное реагирование, прогнозирование развития пожаров и автоматизированное управление средствами тушения, что, безусловно, гораздо важнее.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края заинтересовано в разработках ученых ТОГУ. Эффективные механизмы сокращения лесных пожаров ведомство готово внедрять в работу лесной охраны.
Напомним, что в 2026 году на охрану, защиту и воспроизводство лесов в регионе направлено более 660 млн рублей дополнительных средств.
Это позволит создать авиаотделения в северных районах края — в Нелькане и Охотске, а также за счет средств краевого бюджета дооснастить подразделение в Чумикане. Также в этом году планируется приобрести беспилотных летательных аппаратов за счет краевого бюджета на 4,4 млн рублей.