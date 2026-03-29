50-летний мужчина разбился на «Красноярских Столбах»

Накануне днем в нацпарке «Красноярские Столбы» со скалы Ермак упал 50-летний турист. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Спасатели эвакуировали его и передали медикам. Все это время пострадавший находился в бессознательном состоянии. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда просят посетителей национального парка, не имеющих специальной подготовки и снаряжения, не забираться на скалы. Добавим, зимой и в межсезонье вершины «Красноярских Столбов» становятся особенно опасными, так как скалы зачастую покрываются тонкой коркой льда. Напомним также, леса юга и запада Красноярского края под усиленным контролем: начался пожароопасный сезон.