Нижегородцам напомнили об угрозе «мышиной» лихорадки

Нижегородцев, которые с наступлением весны устремились наводить порядок на своих дачах, предупредили о нешуточной опасности.

Нижегородцев, которые с наступлением весны устремились наводить порядок на своих дачах, предупредили о нешуточной опасности. Зимой в домиках могли наследить мыши, которые являются переносчиками смертельной болезни: геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала, как уберечься от угрозы. Во-первых, не стоит допускать грызунов к жилищу и хозяйственным постройкам. Во-вторых, из садов и огородов надо вовремя вывозить мусор, чтобы избежать гнездования мышей.

Кроме того, нужно хорошо проветривать помещения и проводить влажную уборку.