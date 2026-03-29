Дачникам с машиной грозят штрафы за один проступок: адвокат предупредил россиян

Адвокат Илья Прокофьев предупредил о штрафах за перевозку саженцев и других грузов на крыше автомобиля. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По словам юриста, сам по себе установленный багажник нарушением не считается. Однако проблемы возникают, если перевозимый груз выступает за его пределы.
«Сам по себе багажник, пустой, не является нарушением. Но если груз на нем (доски, трубы, лодка, крупный бокс, саженцы) выступает, то это будет являться нарушением», — сказал Прокофьев.
В таком случае водителя могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ. Нарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей или предупреждение.
Немногим ранее россиян предупредили о штрафах за незаконную установку кондиционеров в многоквартирных домах. Так, в данном случае штраф может составить от 2 000 до 2 500 рублей. Если устройство будет установлено на объекте культурного наследия, то сумма увеличится. Причем в отдельных случаях до 200 тысяч рублей.