Красноярские пловцы установили рекорд России

Сборная Красноярского края завоевала пять медалей на первенстве России по подводному плаванию в Саратове.

Сборная Красноярского края завоевала пять медалей на первенстве России по подводному плаванию в Саратове. Об этом рассказали в мэрии.

В смешанной эстафете (плавание в ластах, классические ласты) воспитанники красноярской спортивной школы олимпийского резерва «Спутник» завоевали золото с большим отрывом от соперников. Команда в составе Степана Баулина, Вероники Формовой, Егора Вебера и Елизаветы Евсеевой показала результат 2:51.32, установив рекорд России.

Спортсменов и тренерский штаб поздравляют с ярким выступлением и значимым достижением.

