В Перми изменят движение двух автобусных и одного и трамвайного маршрута

Городской департамент транспорта сообщил о внесении изменений в движение автобусных маршрутов № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» и № 22 «М/р Васильевка — Пермский военный институт», трамвайного № 8 «Инкар — м/р Висим». Ряд изменений начали действовать в середине этой недели.
Для трамваев маршрута № 8 с 25 марта ввели более ранние отправления от кольца «Разгуляй» в направлении «Инкара». Они действуют в будни и выходные дни.
На автобусном маршруте № 15 с 30 марта изменят расписание движения по будням. Их ввели по просьбам пассажиров. На маршруте № 22 с 1 апреля увеличат количество рейсов по будням.
Ранее стало известно о введении новых способах оплаты проезда в общественном транспорте Перми. С 15 апреля пассажиры смогут использовать брелоки и стикеры.