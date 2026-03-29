Вербное Воскресенье отмечают католики 29 марта

Название Вербное (Пальмовое) воскресенье этот праздник получил в связи с традицией приносить в храмы свежие ветви и освящать.
Данный праздник посвящен одному из главных евангельских событий, когда Иисус после воскрешения умершего Лазаря въезжал на ослике в Иерусалим, где Его торжественно встречали возгласами: «Осанна, Осанна!», славили его как мессию и бросали под ноги одежду и пальмовые ветви. Как следует из Евангелия, через несколько дней те же люди будут кричать «Распни Его» во время крестной казни Спасителя.
Вербное (Пальмовое) воскресенье открывает самый суровый и строгий период перед Пасхой. У православных он начитается с понедельника и называется Страстная Седмица. А у католиков — это Пасхальный Тридиум, который начинается в Великий Четверг, длится три страстных дня и завершается в ночь на Пасху.
Освятить вербы
Сегодня католики рано утром придут на литургию, перед костелами и в костелах священнослужители будут освещать ветки вербы и пальмы, их нужно будет хранить целый год. Католики сожгут их перед следующим Великим постом, чтобы получить пепел и посыпать им головы в Пепельную среду.
В праздник Входа Господня в Иерусалим католики перед мессой проводят процессии, в которых участвуют священники и верующие, а во время богослужений читают главы из Евангелия о страстях Господних.
Пасхальный Тридиум
Пасхальный Тридиум (лат. Sacrum Triduum Paschale) — это самые важные три дня у католиков, которые охватывают период от вечера Великого четверга до вечера накануне Пасхи.
В это время в костелах вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа — предательство, крестные муки и смерть. В Великий четверг вечером совершается месса, на которой вспоминают события Тайной Вечери. Великая пятница — самый трагичный день у верующих, напоминающий о смерти Спасителя на кресте, а Великая суббота — время тишины, когда Спаситель спустился в ад. Вечером в Великую субботу служится месса Навечерия Пасхи, которая включает в себя Литургию света, после чего в храмах зажгут пасхальные свечи.
Пасха у католиков в этом году приходится на 5 апреля.