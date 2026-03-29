Вербное Воскресенье отмечают католики 29 марта

В это время в костелах вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа — предательство, крестные муки и смерть. В Великий четверг вечером совершается месса, на которой вспоминают события Тайной Вечери. Великая пятница — самый трагичный день у верующих, напоминающий о смерти Спасителя на кресте, а Великая суббота — время тишины, когда Спаситель спустился в ад. Вечером в Великую субботу служится месса Навечерия Пасхи, которая включает в себя Литургию света, после чего в храмах зажгут пасхальные свечи.