В Приамурском зоосаде в апреле пройдут показательные кормления

В апреле Приамурский зоосад приглашает посетителей на увлекательные показательные кормления животных. Это отличная возможность увидеть любимцев зоосада в неформальной обстановке и узнать больше об их жизни. Подробности в материале «Комсомольской правды» Хабаровск.
Первые кормления пройдут уже в эти выходные. В субботу, 4 апреля, в 13:00 обедать будут альпака и лама, в 14:00 — японские макаки Кизил и Финик, а в 14:30 — африканский лев Аслан. В воскресенье, 5 апреля, в 13:00 на обед приглашают альпака и ламу, в 14:00 — выдр Макса и Лушу, а в 14:30 — белого мишку Алмаза. Повторные кормления этих животных состоятся 18 и 19 апреля.
На следующие выходные, 11 и 12 апреля, посетителей ждут новые встречи. В субботу, 11 апреля, в 13:00 можно понаблюдать за кормлением ламы и альпаки, в 14:00 — за уссурийскими кабанами Кией и Винни, а в 14:30 — за леопардом Стивеном. В воскресенье, 12 апреля, в 13:00 снова кормят альпака и ламу, в 14:00 — уссурийских харз Филиппа и Виту, а в 14:30 — бурого мишку Буржуя. Повторные кормления этих животных запланированы на 25 и 26 апреля.
Расписание составлено так, чтобы каждый мог найти удобное время для посещения. Не упустите возможность увидеть, как обедают обитатели зоосада!
