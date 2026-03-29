Россиян могут оштрафовать за выбивание ковров во дворе

Обычная бытовая привычка может неожиданно ударить по кошельку. Выбивание ковров во дворе рискует обернуться штрафом, заявил юрист Андрей Моисеев.

Источник: Life.ru

Хотя прямого запрета на такие действия в российском законодательстве нет, на практике это может подпадать под сразу несколько административных нарушений — от несоблюдения правил благоустройства до нарушения тишины.

По словам эксперта, чаще всего применяются региональные нормы, регулирующие чистоту и порядок в общественных местах. В частности, в Московской области за подобные действия предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Кроме того, если выбивание ковров сопровождается шумом в запрещённое время, нарушителя могут привлечь по закону о тишине. В отдельных случаях возможны санкции и по линии санитарных норм или экологического законодательства.

Юрист уточнил, что, например, нарушение санитарных требований может обойтись в 500−1000 рублей, а несоблюдение правил обращения с отходами — до трёх тысяч рублей. При этом некоторые нормы федерального законодательства, касающиеся содержания жилых помещений, к гражданам напрямую не применяются и относятся скорее к управляющим компаниям, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что даже сбор берёзового сока может обернуться наказанием. Всё зависит от места — в городе и на охраняемых территориях такие действия считаются нарушением.

