Россиян могут оштрафовать за выбивание ковров во дворе

Хотя прямого запрета на такие действия в российском законодательстве нет, на практике это может подпадать под сразу несколько административных нарушений — от несоблюдения правил благоустройства до нарушения тишины.
По словам эксперта, чаще всего применяются региональные нормы, регулирующие чистоту и порядок в общественных местах. В частности, в Московской области за подобные действия предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей.
Кроме того, если выбивание ковров сопровождается шумом в запрещённое время, нарушителя могут привлечь по закону о тишине. В отдельных случаях возможны санкции и по линии санитарных норм или экологического законодательства.
Юрист уточнил, что, например, нарушение санитарных требований может обойтись в 500−1000 рублей, а несоблюдение правил обращения с отходами — до трёх тысяч рублей. При этом некоторые нормы федерального законодательства, касающиеся содержания жилых помещений, к гражданам напрямую не применяются и относятся скорее к управляющим компаниям, передаёт РИА «Новости».
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.