10-часовая опасность по БПЛА отменена в Волгоградской области

В Волгоградской области с 07:51 мск отменена беспилотная опасность, которая действовала в регионе всю ночь, сообщает МЧС России. Угроза налетов сохранялась больше 10 часов.
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Волгоградской области. Всего над территориями нескольких регионов было сбило 203 украинских БПЛА самолетного типа.
В Волгоградской области беспилотная опасность была объявлена вечером 28 марта. Также Росавиация ночью в целях безопасности ограничивала работу волгоградского аэропорта.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!
