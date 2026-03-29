Садовник предупредил о типичных ошибках при первых посадках в марте

Садовник Григорий Зеленцов рассказал, что дачники часто торопятся начинать работы с первыми теплыми днями. Он отметил, что весеннее тепло может быть обманчивым.
Он пояснил, что ориентироваться стоит не на температуру воздуха, а на состояние почвы и прогноз погоды. По его словам, при холодной и сырой земле корни не развиваются, а возврат заморозков может погубить растения.
Эксперт добавил, что важно учитывать особенности участка: в низинах скапливается холодный воздух, а на открытых местах сильнее влияет ветер. Особое внимание, как он отметил, нужно уделять рассаде, которая может пострадать от перелива или нехватки света.
Зеленцов подчеркнул, что без закаливания рассада испытывает стресс при высадке. Он также предупредил, что ранние подкормки вредны, так как провоцируют слабый рост и риск заболеваний, и посоветовал не спешить с посадками в марте, передает Lenta.ru.
Ранее стало известно, что российских дачников могут оштрафовать или даже лишить свободы за выращивание на участке растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Всего в списке теперь 19 наименований, включая мак снотворный, коноплю и эфедру.