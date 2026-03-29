Шампиньоны, самопознание и фортепиано

29 марта во всём мире отмечается День шампиньонов — праздник, приуроченный ко дню рождения русского селекционера Ефима Андреевича Грачёва, родившегося в этот день в 1826 году. Выходец из крестьянской семьи, Грачев в 1848 году организовал под Санкт-Петербургом хозяйство по круглогодичному выращиванию шампиньонов, спаржи и ранних овощей — его производство покрывало треть потребностей столицы империи. На Всемирной выставке в Париже 1875 года он стал мировой знаменитостью, а разработанная им методика выращивания грибов в самонагревающемся грунте актуальна до сих пор.