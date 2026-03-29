Шампиньоны, самопознание и фортепиано

29 марта — день, когда в календаре встретились гастрономическое наследие, философские размышления и музыкальное вдохновение.
День шампиньонов.
29 марта во всём мире отмечается День шампиньонов — праздник, приуроченный ко дню рождения русского селекционера Ефима Андреевича Грачёва, родившегося в этот день в 1826 году. Выходец из крестьянской семьи, Грачев в 1848 году организовал под Санкт-Петербургом хозяйство по круглогодичному выращиванию шампиньонов, спаржи и ранних овощей — его производство покрывало треть потребностей столицы империи. На Всемирной выставке в Париже 1875 года он стал мировой знаменитостью, а разработанная им методика выращивания грибов в самонагревающемся грунте актуальна до сих пор.
В этот день принято готовить блюда из шампиньонов — жульен, крем-суп или фаршированные грибы с сыром.
День самопознания.
29 марта во многих странах отмечается неофициальный, но глубокий по смыслу праздник — День самопознания. Точное происхождение этой даты неизвестно, но её истоки уходят в античную мудрость: семь древнегреческих мудрецов высекли на колонне Дельфийского храма изречение «Познай самого себя», посвятив его Аполлону.
В этот день принято заниматься саморефлексией, анализировать свои ценности и цели, а также намечать путь к самосовершенствованию.
День фортепиано.
29 марта во всём мире отмечается Всемирный день фортепиано, учреждённый в 2015 году немецким пианистом и композитором Нильсом Фрамом. Дата выбрана символично: 29 марта — 88-й день года (в високосный — 28-е), что соответствует количеству клавиш стандартного фортепиано.
В этот день поздравления принимают пианисты, композиторы, настройщики, преподаватели и учащиеся музыкальных школ, а также все любители фортепианной музыки.