В Ростове 16-летний подросток за рулём спровоцировал ночное ДТП

На проспекте Ленина в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. В результате аварии подросток госпитализирован, сообщает отдела пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.
За рулём автомобиля Hyundai Solaris находился 16-летний юноша. По предварительной информации, при перестроении он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 26-летнего водителя.
Вследствие столкновения травмы получил несовершеннолетний водитель. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Состояние пострадавшего уточняется. На месте работали сотрудники полиции и экстренных служб.
В Госавтоинспекции призвали родителей не оставлять ключи от авто без присмотра и пресекать попытки подростков управлять машиной без права на это.
