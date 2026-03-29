Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 16-летний подросток за рулём спровоцировал ночное ДТП

Парень не справился с управлением при перестроении.

На проспекте Ленина в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. В результате аварии подросток госпитализирован, сообщает отдела пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.

За рулём автомобиля Hyundai Solaris находился 16-летний юноша. По предварительной информации, при перестроении он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 26-летнего водителя.

Вследствие столкновения травмы получил несовершеннолетний водитель. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Состояние пострадавшего уточняется. На месте работали сотрудники полиции и экстренных служб.

В Госавтоинспекции призвали родителей не оставлять ключи от авто без присмотра и пресекать попытки подростков управлять машиной без права на это.

Ранее rostov.aif.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону за сутки произошло два ДТП с участием автобусов.