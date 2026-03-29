В Красноярске обсудят вопросы сохранения исторической памяти

2 апреля в Красноярске пройдет заседание Совета руководителей законодательных органов власти субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ. В повестку войдут ключевые вопросы, связанные с сохранением исторической памяти. Одной из главных тем станет реализация проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Инициатива объединяет законодателей, представителей поискового движения, образовательных и научных учреждений. Она направлена на координацию усилий по патриотическому воспитанию, сохранению памятных мест и увековечиванию подвигов советских солдат. Вопросы сохранения исторической памяти сегодня имеют особое значение. Наш долг — сделать все, чтобы подвиг победителей никогда не был забыт, чтобы подрастающее поколение знало правду о войне и гордилось своей страной. Уверен, что обсуждение на площадке Совета законодателей позволит выработать единые подходы к реализации проектов патриотической направленности и усилить взаимодействие между регионами в этой важнейшей сфере, — подчеркнул спикер краевого парламента Алексей Додатко.