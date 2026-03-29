Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанин поймал краснокнижную рыбу, чтобы сфотографировать и выпустить

Житель Донской столицы во время рыбалки выловил редкого берша.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский рыбак Сергей Тарасенко поймал берша, которого сфотографировал и выпустил обратно в водоем. Снимками временного «улова» мужчина поделился в соцсетях.

— Эти пятна никогда не повторяются! Только если снова попался тот берш, которого отпускал когда-то, — написал мужчина, сопроводив свои слова снимками этих рыб, пойманных в разное время.

По словам заядлого рыбака, окраска у бершей так же уникальна, как и отпечатки пальцев у людей. Описывая рыбалку, мужчина рассказал, что в тот день погода выдалась ветреная, но это не помешало ему вычислить, где плавает большая часть бершей. Сергей поймал одного из них, после чего сфотографировал и выпустил на волю: эта редкая рыба занесена в Красную книгу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.