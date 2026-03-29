Ростовчанин поймал краснокнижную рыбу, чтобы сфотографировать и выпустить

Ростовский рыбак Сергей Тарасенко поймал берша, которого сфотографировал и выпустил обратно в водоем. Снимками временного «улова» мужчина поделился в соцсетях.
— Эти пятна никогда не повторяются! Только если снова попался тот берш, которого отпускал когда-то, — написал мужчина, сопроводив свои слова снимками этих рыб, пойманных в разное время.
По словам заядлого рыбака, окраска у бершей так же уникальна, как и отпечатки пальцев у людей. Описывая рыбалку, мужчина рассказал, что в тот день погода выдалась ветреная, но это не помешало ему вычислить, где плавает большая часть бершей. Сергей поймал одного из них, после чего сфотографировал и выпустил на волю: эта редкая рыба занесена в Красную книгу.
