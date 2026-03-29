Почти 29 тонн креветок не пустили во Владивосток из-за ошибки в маркировке

На документах транспортных упаковок не оказалось вида разделки.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке задержали огромную партию морепродуктов — 28,8 тонны белоногих очищенных креветок не допустили до продажи. Груз прибыл из-за рубежа, но вместо того чтобы отправиться на столы к приморцам, оказался на складе временного хранения. Причина — серьезные нарушения в документации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Партия поступила на склад 18 марта. Владельцем товара значится московское предприятие. Однако, когда инспекторы Россельхознадзора начали досмотр, они сразу заметили нестыковку. На маркировке транспортных упаковок не оказалось главного — вида разделки креветок. А это прямое нарушение Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

23 марта движение груза официально приостановили. Теперь, чтобы морепродукты отправились дальше, владельцу придется исправлять все недочеты. С начала года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора уже приостановило ввоз 37 партий импортных товаров, которые не соответствовали требованиям.