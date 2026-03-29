В аэропорту Перми задержали вылет двух международных авиарейсов

В аэропорту «Пермь» («Большое Савино») почти сутки не могут вылететь два международных авиарейса. Пассажиры ждут вылеты в Баку и Шарм-эль-Шейх.
Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет авиарейс IO 483 «Пермь — Баку» перенесли с 17:55 28 марта на 17:30 29 марта, FV 5969 «Пермь — Шарм-эль-Шейх» — с 17:20 29 марта на 12:50 30 марта.
Прилет авиарейса FV 5970 «Шарм-эль-Шейх — Пермь» предварительно перенесли с 15:20 29 марта на 13:30 30 марта.
Пермская транспортная прокуратура организовала проверку длительной задержки авиарейса IO 483 авиакомпании «ИрАэро» из Перми в Баку. Перевозчик организовал размещение пассажиров в гостиницу. Надзорный орган контролирует соблюдение их прав.