Фанаты назвали сборную Украины по футболу убожеством за непопадание на чемпионат мира

Болельщики сборной Украины раскритиковали команду после поражения от Швеции в полуфинале стыкового турнира квалификации ЧМ-2026. Об этом стало известно в воскресенье, 29 марта.

Фанаты отметили, что сборная снова не смогла выйти на чемпионат мира. Последний раз команда играла на турнире в 2006 году. Они также резко высказались о качестве игры и потребовали отставки главного тренера Сергея Реброва.

— «Чтобы посмотреть этот позор, пришлось платить», «Стыдно за такую команду», «Реброва надо было увольнять еще после Евро-2024», «Зато теперь не придется рано просыпаться ради трансляций ЧМ. Спасибо, ребята!» — написали они. Их цитирует РИА Новости.

Ранее международная федерация футбола обновила правила футбола в преддверии чемпионата мира. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил журналист Гастон Эдул.

Тем временем проведение чемпионата мира в Америке на фоне политики Соединенных Штатов вызывает множество вопросов. 12 марта иранская сборная по футболу заявила, что не будет принимать участие в чемпионате мира 2026 года. На этом фоне спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что РФ могла бы выступить вместо Ирана. Позже в Нидерландах предложили бойкотировать мундиаль.

