Мадуро внезапно вышел на связь после похищения: он сделал заявление

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые за долгое время вышел на связь. Он заявил, что у него и его супруги Силии Флорес все в порядке. Об этом говорится в обращении, опубликованном в соцсетях от их имени.
В сообщении отмечается, что Мадуро получает письма и слова поддержки. Он поблагодарил сторонников за внимание и подчеркнул, что это придает ему моральную устойчивость.
«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в публикации.
Также в обращении прозвучал призыв к укреплению мира, национального единства и диалога. Мадуро подчеркнул необходимость движения по пути примирения и уважения.
Тем временем судебный процесс по делу Мадуро в США остается без четких сроков. Федеральный суд в Нью-Йорке не назначил дату рассмотрения дела по существу. Судья указал, что решение будет принято позже с учетом обстоятельств. Защита настаивает на закрытии дела, однако суд отклонил этот довод.