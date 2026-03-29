Мадуро внезапно вышел на связь после похищения: он сделал заявление

Николас Мадуро выступил с обращением из США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые за долгое время вышел на связь. Он заявил, что у него и его супруги Силии Флорес все в порядке. Об этом говорится в обращении, опубликованном в соцсетях от их имени.

В сообщении отмечается, что Мадуро получает письма и слова поддержки. Он поблагодарил сторонников за внимание и подчеркнул, что это придает ему моральную устойчивость.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в публикации.

Также в обращении прозвучал призыв к укреплению мира, национального единства и диалога. Мадуро подчеркнул необходимость движения по пути примирения и уважения.

Тем временем судебный процесс по делу Мадуро в США остается без четких сроков. Федеральный суд в Нью-Йорке не назначил дату рассмотрения дела по существу. Судья указал, что решение будет принято позже с учетом обстоятельств. Защита настаивает на закрытии дела, однако суд отклонил этот довод.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
