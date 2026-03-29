Сотни хабаровчан и комсомольчан ежемесячно сдают вторсырье

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эта акция проводится в конце каждого месяца уже третий год подряд. Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев отметил, что если на первой акции три года назад присутствовали всего четыре человека, то сегодня в ней регулярно участвуют свыше 500 жителей региона. После каждого такого сбора перерабатывающие предприятия региона и других субъектов РФ получают более тонны вторсырья. Принимаются металл, макулатура, пластик и иные виды отходов.