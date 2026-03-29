Сотни хабаровчан и комсомольчан ежемесячно сдают вторсырье

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пройдет очередная акция по сбору вторичного сырья. Мероприятие, проводимое в рамках регионального экологического проекта, демонстрирует заметный рост вовлеченности жителей и является частью президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эта акция проводится в конце каждого месяца уже третий год подряд. Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев отметил, что если на первой акции три года назад присутствовали всего четыре человека, то сегодня в ней регулярно участвуют свыше 500 жителей региона. После каждого такого сбора перерабатывающие предприятия региона и других субъектов РФ получают более тонны вторсырья. Принимаются металл, макулатура, пластик и иные виды отходов.
В Хабаровске акция (0+) состоится в воскресенье, 29 марта, с 12:00 до 14:00 на базе центральной городской детской библиотеки имени А. Гайдара (пер. Ленинградский, 9). В Комсомольске-на-Амуре сбор пройдет в первую субботу месяца — 4 апреля, с 11:00 до 13:00 в здании драматического театра (ул. Первостроителей, 11). Все собранные отходы будут направлены на переработку.
—-
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru