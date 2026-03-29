В Ростовской области 29 марта объявили отбой беспилотной опасности

В Ростовской области 29 марта сняли беспилотную опасность. Сообщение об этом жители региона получили в рассылке от РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в оповещении.
Об угрозе воздушной атаки жителей предупредили вечером, 28 марта. Позже стало известно, что силы ПВО сбили вражеские дроны в двух районах Ростовской области: Шолоховском и Родионово-Несветайском.
Люди не пострадали, но не обошлось без последствий на земле. Упавшие обломки БПЛА повредили постройку на территории частного домовладения в хуторе Чукаринском Шолоховского района. Информация о других возможных последствиях ночной атаки уточняется.
