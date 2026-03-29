В Ростовской области 29 марта объявили отбой беспилотной опасности

В ночь на 29 марта силы ПВО сбили вражеские дроны в двух районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 29 марта сняли беспилотную опасность. Сообщение об этом жители региона получили в рассылке от РСЧС.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в оповещении.

Об угрозе воздушной атаки жителей предупредили вечером, 28 марта. Позже стало известно, что силы ПВО сбили вражеские дроны в двух районах Ростовской области: Шолоховском и Родионово-Несветайском.

Люди не пострадали, но не обошлось без последствий на земле. Упавшие обломки БПЛА повредили постройку на территории частного домовладения в хуторе Чукаринском Шолоховского района. Информация о других возможных последствиях ночной атаки уточняется.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше