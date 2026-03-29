На «Красноярских Столбах» мужчина сорвался со скалы

Днем 28 марта в национальном парке «Красноярские Столбы» со скалы «Ермак» сорвался 50-летний мужчина. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

В результате падения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Спасатели поисково-спасательного отряда на носилках доставили его до спасательного поста, где передали работникам скорой медицинской помощи.

"Во избежание травматизма в очередной раз просим посетителей нацпарка без специальной подготовки и снаряжения не покорять вершины Красноярских Столбов, — обратились спасатели к красноярцам и гостям города.

