На «Красноярских Столбах» мужчина сорвался со скалы

Днем 28 марта в национальном парке «Красноярские Столбы» со скалы «Ермак» сорвался 50-летний мужчина. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
В результате падения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Спасатели поисково-спасательного отряда на носилках доставили его до спасательного поста, где передали работникам скорой медицинской помощи.
"Во избежание травматизма в очередной раз просим посетителей нацпарка без специальной подготовки и снаряжения не покорять вершины Красноярских Столбов, — обратились спасатели к красноярцам и гостям города.
