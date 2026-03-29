Роспотребнадзор предупредил об опасности белок и крыс для садоводов

Предупреждение связано с периодом весенней активации этих мелких животных и их появлении на дачных участках и вблизи жилья. Как сообщили в ведомстве, грызуны представляют собой потенциальный источник заражения многочисленными инфекционными заболеваниями. Инфекция может передаваться как через слюну при укусе, так и при попадании микроорганизмов в рану.
Укусы этих животных способны вызвать ряд серьезных заболеваний, включая бешенство, лептоспироз, туляремию, стрептобациллез, спириллез, хантавирусные инфекции, пастереллез и другие бактериальные поражения мягких тканей.
Пути передачи инфекций от грызунов включают укусы, употребление зараженных их экскрементами продуктов и воды, вдыхание пыли, содержащей высохшие выделения грызунов, и даже контакт с объектами, на которых находились животные — например, старые тряпки или солома.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что любой укус или царапина, нанесенные грызуном, требуют своевременной медицинской оценки. Обращение к специалисту является обязательным, независимо от видимой серьезности укуса, домашнего статуса животного или быстрого исчезновения симптомов.