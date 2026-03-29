Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали 56 опасных водителей

На дорогах республики за сутки задержали 56 нетрезвых водителей, трое из них сели за руль в пьяном виде повторно.

Источник: Башинформ

Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1400 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего автолюбители забывали пристегивать должным образом детей (46 фактов), выезжали на «встречку» (33), пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте (26).

Итоги массовых рейдов подвел главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он также напомнил, что в регионе до 6 апреля продолжится операция «Пешеход».

Случайных свидетелей грубых нарушений ПДД, особенно того, что нетрезвый водитель садится в автомобиль, просят сообщать по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан:8−347−279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.