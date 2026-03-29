В Башкирии задержали 56 опасных водителей

Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1400 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего автолюбители забывали пристегивать должным образом детей (46 фактов), выезжали на «встречку» (33), пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте (26).
Итоги массовых рейдов подвел главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он также напомнил, что в регионе до 6 апреля продолжится операция «Пешеход».
Случайных свидетелей грубых нарушений ПДД, особенно того, что нетрезвый водитель садится в автомобиль, просят сообщать по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан:8−347−279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.