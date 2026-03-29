На Шершневском гидроузле в Челябинске будет увеличен водосброс

В Челябинске 29 марта 2026 года на Шершневском гидроузле будет увеличен водосброс — с 60 до 80 кубометров в секунду. В результате пропускная способность гидроузла возрастёт. Информацию сообщают в региональном министерстве экологии.
В связи с изменением режима водосброса существует вероятность кратковременных подтоплений в ряде территорий: на набережной реки Миасс, в посёлке Мелькомбинат, на дороге в районе ТРК «Родник», у «Чёртова мостика».
В Челябинской области наблюдается пик паводка: в отдельных районах вода переливается через трассы и мосты. Так, 27 марта подтопило придомовые территории в селе Кайгородово под Челябинском, а в Саткинском районе паводковая вода наполнила сухие водопады.
Ситуация находится на постоянном контроле правительства Челябинской области и местных администраций и развивается в соответствии с типичными сценариями весеннего половодья.