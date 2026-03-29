Зампред комитета Совфеда рассказал, как защитить дачный участок от клещей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов заявил, что для защиты дачных участков от клещей следует регулярно косить траву, а также убирать листья и упавшие с деревьев ветки, сообщает ТАСС.
Вокруг участков, примыкающих к лесу или лугу, Борисов посоветовал создавать защитные полосы — ямы шириной в метр, по возможности заполненные песком и графием.
Осенью клещи прячутся, а в зимний период проходят спячку, сказал Борисов.
Эксперты утверждают, что сезон активности клещей в Подмосковье зависит от состояния почвы и снежного покрова.
