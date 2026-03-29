Зампред комитета Совфеда рассказал, как защитить дачный участок от клещей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов заявил, что для защиты дачных участков от клещей следует регулярно косить траву, а также убирать листья и упавшие с деревьев ветки, сообщает ТАСС.