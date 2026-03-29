В Перми задерживаются вылеты двух международных авиарейсов

Вылеты двух международных авиарейсов задерживаются в Перми, следует из онлайн-табло «Большого Савино».
Так, самолёт из краевой столицы в Баку должен был отправиться в 17:55 28 марта, однако сейчас время вылета назначено на 17:30 29 марта. Рейс задержали почти на сутки.
Схожая ситуация возникла и с рейсом, следующим по маршруту Пермь — Шарм Эль Шейх. Его перенесли с 17:20 29 марта на 12:50 30 марта. Кроме того, обратный рейс из города-курорта в Египте также задерживается. Самолёт должен был прилететь в краевую столицу в 15:20 29 марта, но сейчас время прибытия назначено на 14:30 30 марта.
