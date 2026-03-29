Запрещённый фермент обнаружили в твороге из Амурской области во Владивостоке

Специалисты Россельхознадзора Приморья завершили лабораторные исследования пробы творога жирностью 5%, произведённого в Амурской области. Проба была отобрана госинспектором ведомства в одном из социальных учреждений Владивостока, сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора.
«Творог проверен на соответствие 23 показателям качества и безопасности. В результате лабораторных испытаний установлено, что продукция не соответствует требованиям безопасности по содержанию пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, в частности — по содержанию фермента “микробная трансглютаминаза”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фермент не входит в перечень разрешённых препаратов при производстве пищевой продукции в РФ. Несмотря на способность фермента удерживать влагу и жир, его влияние на здоровье человека недостаточно изучено.
Это уже второй случай выявления запрещённого компонента в продукции с начала 2026 года. Россельхознадзор принимает меры по пресечению оборота небезопасной пищевой продукции.