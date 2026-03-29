Минобразования Беларуси сказало, может ли учитель не отвечать на сообщения родителей в чатах в личное время

Министерство образования Беларуси сказало «Настаўніцкай газеце», может ли учитель не отвечать на сообщения родителей в чатах в личное время — то есть после работы.
Вопрос в адрес госоргана звучал так: «Как регулируется вопрос общения в мессенджерах с родителями в нерабочее время? Имеет ли право учитель игнорировать сообщения после окончания рабочего дня?».
Ответ Минобразования был таков:
«Педагоги не обязаны отвечать в личное время, рекомендуется соблюдать временные рамки (обычно с 8:00 до 20:00) и использовать чаты только по учебным вопросам».
Кроме того, в министерстве добавили:
«Общение в мессенджерах с родителями в Республике Беларусь в нерабочее время регулируется внутренними правилами учреждений образования (локальными актами) и нормами делового этикета».
К локальным актам, уточняется в ответе, относится положение о взаимодействии, которое разрабатывает учреждение образования. В нем определяются допустимые рамки времени общения в мессенджерах. Администратор родительского чата (нередко это как раз-таки учитель) устанавливает правила и запреты — от публичного обсуждения личных вопросов и спама до поздравлений и голосовых сообщений.
Важный аспект — график работы, говорят в Минобразования:
«Педагог имеет право не отвечать на сообщения в нерабочее время, кроме экстренных ситуаций».