Минобразования Беларуси сказало, может ли учитель не отвечать на сообщения родителей в чатах в личное время

Минобразования: учителя не обязаны отвечать в родительских чатах после работы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Беларуси сказало «Настаўніцкай газеце», может ли учитель не отвечать на сообщения родителей в чатах в личное время — то есть после работы.

Вопрос в адрес госоргана звучал так: «Как регулируется вопрос общения в мессенджерах с родителями в нерабочее время? Имеет ли право учитель игнорировать сообщения после окончания рабочего дня?».

Ответ Минобразования был таков:

«Педагоги не обязаны отвечать в личное время, рекомендуется соблюдать временные рамки (обычно с 8:00 до 20:00) и использовать чаты только по учебным вопросам».

Кроме того, в министерстве добавили:

«Общение в мессенджерах с родителями в Республике Беларусь в нерабочее время регулируется внутренними правилами учреждений образования (локальными актами) и нормами делового этикета».

К локальным актам, уточняется в ответе, относится положение о взаимодействии, которое разрабатывает учреждение образования. В нем определяются допустимые рамки времени общения в мессенджерах. Администратор родительского чата (нередко это как раз-таки учитель) устанавливает правила и запреты — от публичного обсуждения личных вопросов и спама до поздравлений и голосовых сообщений.

Важный аспект — график работы, говорят в Минобразования:

«Педагог имеет право не отвечать на сообщения в нерабочее время, кроме экстренных ситуаций».