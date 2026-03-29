Авиабилеты в Молдове значительно подорожают: Румыния ограничивает поставки топлива, у самих ЧП в энергетике

Вот она — цена той самой «энергонезависимости» Молдовы, когда мы зависим только от одного источника, добровольно отказавшись «из гордости» от второго.

Источник: Комсомольская правда

Румыния ограничивает экспорт топлива — это окажет прямое влияние на авиационные операции в Молдове.

Авиаперелеты многим станут не по карману.

Румынские власти вводят чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 3 месяца на фоне глобальной напряжённости, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Для Республики Молдова, где государство имеет квазимонополию на импорт керосина, который почти полностью зависит от нефтеперерабатывающих заводов в Румынии, последствия будут немедленными: давление на запасы, риск роста цен и приоритетность внутреннего рынка Румынии — то есть топливо JET-A1 (керосин) будет поставляться только в том случае, если оно покроет достаточно внутреннего рынка.

Не очень обнадёживающие новости.

Видимо, это и есть цена той самой «энергонезависимости» Молдовы, когда мы зависим только от одного источника, добровольно отказавшись из гордости от второго.

