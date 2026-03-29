Авиабилеты в Молдове значительно подорожают: Румыния ограничивает поставки топлива, у самих ЧП в энергетике

Румыния ограничивает экспорт топлива — это окажет прямое влияние на авиационные операции в Молдове.
Авиаперелеты многим станут не по карману.
Румынские власти вводят чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 3 месяца на фоне глобальной напряжённости, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.
Для Республики Молдова, где государство имеет квазимонополию на импорт керосина, который почти полностью зависит от нефтеперерабатывающих заводов в Румынии, последствия будут немедленными: давление на запасы, риск роста цен и приоритетность внутреннего рынка Румынии — то есть топливо JET-A1 (керосин) будет поставляться только в том случае, если оно покроет достаточно внутреннего рынка.
Не очень обнадёживающие новости.
Видимо, это и есть цена той самой «энергонезависимости» Молдовы, когда мы зависим только от одного источника, добровольно отказавшись из гордости от второго.
