Три человека погибли в ДТП с участием нескольких автомобилей в Казани

В Казани в ночь на воскресенье, 29 марта, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus — житель Тольятти 1982 года рождения — двигался по улице Петербургская и, нарушив требования дорожного знака «Движение направо», продолжил движение прямо. Кроме того, он не обеспечил контроль за безопасной скоростью, вследствие чего совершил наезд на бетонное ограждение.
После удара автомобиль опрокинулся и протаранил пять припаркованных машин — ВАЗ-2114, Honda, Toyota, Lada и Kia. Фрагменты разрушенного бетонного ограждения разлетелись по проезжей части улицы Назарбаева, где в них врезался автомобиль Hyundai Creta. Также осколки повредили припаркованные автомобили Geely и Nissan.
После остановки Lexus загорелся. Прибывшие сотрудники полиции пытались потушить пламя самостоятельно, но окончательно возгорание ликвидировал расчет пожарной части МЧС. В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля Lexus — жители Самарской области — погибли на месте.
