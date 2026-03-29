До конца 2026 в Красноярске из аварийных домов расселят более 1000 человек

«За три месяца 2025 года мы уже переселили 571 человека. В этом году их будет в два раза больше. Всего же до 2028 года в комфортные условия переедут более 1,5 тысяч человек. На эти цели нам выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов 2,56 миллиардов рублей», — сообщил и.о. замглавы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.