До конца 2026 в Красноярске из аварийных домов расселят более 1000 человек

Свыше тысячи человек планируют расселить из аварийного жилья до конца 2026 года в краевом центре.
Как рассказали в мэрии Красноярска, в списке жители улиц Армейской, Добролюбова, Кутузова, Львовской, Семафорной, Тимошенкова, Энергетиков и других, в том числе целого квартала по ул. Краснопресненской.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийных домов стартовала в октябре прошедшего года. В неё вошли 44 строения из разных районов краевой столицы.
«За три месяца 2025 года мы уже переселили 571 человека. В этом году их будет в два раза больше. Всего же до 2028 года в комфортные условия переедут более 1,5 тысяч человек. На эти цели нам выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов 2,56 миллиардов рублей», — сообщил и.о. замглавы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.
Сейчас завершается расселение домов, расположенных по адресам: ул. Аральская, 2; ул. Кишиневская, 4; ул. Львовская, 15 «А»; ул. Свердловская, 215 и 235; ул. Свободная, 5; ул. Станочная, 6; ул. Учумская, 3 и ул. Энергетиков, 31.
Как только расселение будет завершено, здания отключат от инженерных сетей и снесут.